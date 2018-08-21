У ВР відповіли на заяву Москалькової щодо неможливості звільнення Сенцова

"Те, що городить омбудсмен РФ Тетяна Москалькова про неможливість звільнення Сенцова і якусь загадкову "нову правову угоду" між РФ і Україною - це, звичайно, маячня, банальне і лицемірне затягування часу, фарс, підлість й продовження тактики шантажу долями живих людей", - йдеться в повідомленні.



За її словами, єдиною необхідною умовою для звільнення українських політв’язнів в РФ і заручників на окупованих територіях є політична воля і бажання російського президента Володимира Путіна.



"Україна продемонструвала всі можливі кроки і ініціативи задля звільнення наших бранців. У відповідь - новий і новий фарс і брехня Кремля, хитрощі і відмовки. Можливі смерті і каліцтва українських політв‘язнів і заручників назавжди будуть на совісті світу, який продовжує загравати з диктатором і витанцьовували з ним тірольську "камаринську" на кістках", - додала нардеп.



Зазначимо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що обмін Олега Сенцова на російських ув'язнених, які утримуються на Україні, неможливий через те, що він має громадянство і Росії, і України.



Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова закликала знайти механізми обміну засудженими між Росією і Україною шляхом укладення спеціальної угоди між двома країнами.



