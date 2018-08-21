В ВР ответили на заявление Москальковой о невозможности освобождения Сенцова

"То, что несет омбудсмен РФ Татьяна Москалькова о невозможности освобождения Сенцова и некую загадочную "новую правовую сделку" между РФ и Украиной - это, конечно, бред, банальное и лицемерное затягивание времени, фарс, подлость и продолжение тактики шантажа судьбами живых людей", - говорится в сообщении.



По ее словам, единственным необходимым условием для освобождения украинских политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях есть политическая воля и желание российского президента Владимира Путина.



"Украина продемонстрировала все возможные шаги и инициативы для освобождения наших пленников. В ответ - новый и новый фарс и ложь Кремля, хитрости и отговорки. Возможны смерти и увечья украинских политзаключенных и заложников навсегда будут на совести мира, который продолжает заигрывать с диктатором и танцевали с ним тирольскую "Камаринская" на костях ", - добавила нардеп.



Отметим, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен Олега Сенцова на российских заключенных, содержащихся на Украине, невозможен из-за того, что он имеет гражданство и России, и Украины.



Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала найти механизмы обмена осужденными между Россией и Украиной путем заключения специального соглашения между двумя странами.



