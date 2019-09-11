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У ВР розповіли, яка ситуація зі встановленою у парламенті системою електронного голосування

У ВР розповіли, яка ситуація зі встановленою у парламенті системою електронного голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Останній раз встановлену у парламенті систему електронного голосування модернізували 2008 року, а для встановлення нової на сьогодні виконані лише роботи з розробки проектної документації. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

"Автором та розробником програмно-технічного комплексу – системи "Рада-3" – є Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. Директор Інституту – академік Морозов А.О. Вказаний розробник здійснив модернізацію системи у 2008 році", - повідомили у відповідь на запит.

Водночас, станом на сьогодні (9 вересня 2019 року – ред.), ТОВ "АМРІТА - комплексні рішення" виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації на систему електронного голосування та підрахунку голосів нового покоління. Однак, у відповіді не вказано, коли саме були виконані ці роботи.

Водночас у системі проведення відкритих торгів Prozorro є інформація про проведення аукціону на розробку проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва "Технічне переоснащення зали засідань Верховної Ради України в адміністративному будинку по вул. Михайла Грушевського, 5 у Печерському районі м. Києва". Перемогла в аукціоні згадана фірма, яка запропонувала виконати згадані роботи за 6 914 419,20 грн.

Крім того, у 2018 році це ж ТОВ стало переможцем тендеру на розробку проектно-кошторисної документації на об'єкт будівництва "Ремонт (реставраційний) зали пленарних засідань у будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 в Печерському районі міста Києва (пам’ятка архітектури місцевого значення № 184) з заміною системи електронного голосування та інтегрованих із нею підсистем, з використанням ID-картки народного депутата України". Вартість робіт становила 5 675 400,00 грн.

Додамо, що інформація про виконання робіт для Верховної Ради згаданим у відповіді ТОВ "АМРІТА" вперше з’явилася ще у 2016 році. Тоді Управління справами Верховної Ради України за результатами тендеру замовило у ТОВ "АМРІТА - комплексні рішення" модернізацію конференц-системи багатофункціонального конференц-залу по вул. Грушевського, 5 за 11,93 млн грн.

На даний час керує підприємством, за офіційною інформацією, Олексій Петренко, а засновником є Сергій Краковецький. Останній свого часу був серед засновників ліквідованої на даний час ТОВ "Амріта-Ком" разом із Анжелікою Рубєжовою, яка деякий час була помічником екснардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Нагадаємо, 23 серпня 2019 року слідчі ДБР та СБУ зайшли для проведення слідчих дій до центру управління системою "Рада-3" у парламенті. У цей час співробітники Апарату ВР проводили тестування системи перед відкриттям першого засідання парламенту 9 скликання. Директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили "огляд" центру управління системою "Рада" 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.

10 вересня колишній спікер ВР, нардеп Андрій Парубій дав свідчення у ДБР щодо електронної системи для голосування.

У фракції партії "Слуга народу" неодноразову заявляли про необхідність заміни системи голосування на більш сучасну. Зокрема, за словами першого віцеспікер парламенту Руслана Стефанчука, наприклад, систему "Рада-4" можна встановити протягом зимових канікул у парламенті. Ця система використовується у деяких міських радах. Пізніше представники "Слуги народу" заявили, що будуть залучати фахівців для оновлення системи голосування та фіксації роботи нардепів.

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