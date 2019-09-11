В ВР рассказали, какая ситуация с установленной в парламенте системой электронного голосования

"Автором и разработчиком программно-технического комплекса - системы "Рада-3" - является Институт проблем математических машин и систем НАН Украины. Директор Института - академик Морозов А.А. Указанный разработчик осуществил модернизацию системы в 2008 году", - сообщили в ответ на запрос.

В то же время, по состоянию на сегодня (9 сентября 2019 года - ред.), ООО "АМРИТА - комплексные решения" выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на систему электронного голосования и подсчета голосов нового поколения. Однако, в ответе не указано, когда именно были выполнены эти работы.

В то же время в системе проведения открытых торгов Prozorro есть информация о проведении аукциона на разработку проектно-сметной документации объекта строительства "Техническое переоснащение зала заседаний Верховной Рады Украины в административном здании по ул. Михаила Грушевского, 5 в Печерском районе г. Киева". Победила в аукционе упомянутая фирма, которая предложила выполнить упомянутые работы за 6 914 419,20 грн.

Кроме того, в 2018 году это же ООО стало победителем тендера на разработку проектно-сметной документации на объект строительства "Ремонт (реставрационный) зал пленарных заседаний в здании Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Печерском районе Киева (памятник архитектуры местного значения № 184) с заменой системы электронного голосования и интегрированных с ней подсистем, с использованием ID-карты народного депутата Украины". Стоимость работ составила 5 675 400,00 грн.

Добавим, что информация о выполнении работ для Верховной Рады упомянутым в ответе ООО "АМРИТА" впервые появилась еще в 2016 году. Тогда Управление делами Верховной Рады Украины по результатам тендера заказало у ООО "АМРИТА - комплексные решения" модернизацию конференц-системы многофункционального конференц-зала по ул. Грушевского, 5 за 11,93 млн грн.

В настоящее время руководит предприятием, по официальной информации, Алексей Петренко, а учредителем является Сергей Краковецкий. Последний в свое время был среди основателей ликвидированной в настоящее время ООО "Амрита-Ком" вместе с Анжеликой Рубежовой, которая некоторое время была помощником экс-нардепа Олега Шаблатовича (Партия регионов).

Напомним, 23 августа 2019 года следователи ГБР и СБУ зашли для проведения следственных действий в центр управления системой "Рада-3" в парламенте. В это время сотрудники Аппарата ВР проводили тестирование системы перед открытием первого заседания парламента 9 созыва. Директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "обзор" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку.

10 сентября бывший спикер ВР, нардеп Андрей Парубий дал показания в ГБР относительно электронной системы для голосования.

Во фракции партии "Слуга народа" неоднократно заявляли о необходимости замены системы голосования на более современную. В частности, по словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука, например, систему "Рада-4" можно установить в течение зимних каникул в парламенте. Эта система используется в некоторых городских советах. Позже представители "Слуги народа" заявили, что будут привлекать специалистов для обновления системы голосования и фиксации работы нардепов.