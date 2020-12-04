У Раді розпочали розгляд законопроекту про покарання за брехню у деклараціях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Народні депутати України внесли до порядку денного сесії Ради законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає кореспондент УНН.

"За згодою ми сьогодні використовуємо процедуру "ad hoc" щодо розгляду законопроекту №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - оголосив спікер ВР Дмитро Разумков.

Рішення про включення зазначеного законопроекту до порядку денного сессії підтримало 298 нардепів.

Нагадаємо, З грудня до Ради внесли "компромісний" законопроект з обмеження волі за брехню у деклараціях.

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