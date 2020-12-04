У Раді розпочали розгляд законопроекту про покарання за брехню у деклараціях

"За згодою ми сьогодні використовуємо процедуру "ad hoc" щодо розгляду законопроекту №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - оголосив спікер ВР Дмитро Разумков.

Рішення про включення зазначеного законопроекту до порядку денного сессії підтримало 298 нардепів.

Нагадаємо, З грудня до Ради внесли "компромісний" законопроект з обмеження волі за брехню у деклараціях.