У ВР розкритикували діяльність Мінприроди

«Я, як заступник голови екологічного комітету ВР, хочу наголосити, що немає реформування природоохоронної галузі і це реформування, я так думаю, це питання наразі також для Національної безпеки України.

За останні роки, ще за часів В.Януковича, стало поганою традицією на посаду Міністра екології призначати не фахових людей. Такі призначення призводять до накопичення і загострення проблем у природоохоронній сфері. І роблять неможливим виконання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Неефективність дій міністра та Міністерства призводить до падіння авторитету української влади та розчарування суспільства ходом реформи природоохоронної галузі, бо ці реформування ще не розпочаті», - сказав О.Недава.

Окрім того, нардеп зауважив, що ті реформи, які зараз проводить Міністр у відомстві, спотворюють призначення держоргану та не відповідають визначеним положенням.

«Останні міністри охорони природи думають, що це таке «причеплення бантиків» і реформування структури самого міністерства. Вже багато разів ця структура мінялася, але остання запропонована шановним Семераком це «диво». Наприклад, нова структура Мінприроди взагалі не відповідає положенням «Про міністерство» і інновації міністра це п’ять заступників, плюс держсекретар і сім штатних радників. Окрім того, нова структура враховує в себе 26 людей у юридичному управлінні, а в природоохоронному лише 20 людей», - додав О.Недава.

За словами нардепа, протягом минулого року не було розроблено жодних базових природоохоронних законопроектів. Більш того, зірвано програму Європейської директиви у сфері довкілля.

«Виконання Україною положень угоди, про впровадження 26 директив, і трьох регламентів ЄС у сфері охорони довкілля зірвано. А виконання цих директив потребує уваги всіх гілок влади.

Нардеп І.Рибак у свою чергу додав, що великою проблемою є те, що Міністерство природи досі не утвердило Стратегію поводження з відходами, яку уряд доручив розробити ще влітку 2016 року.

«Хотілося б обговорити питання щодо поводження з відходами в Україні. Ми знаємо ситуацію на Львівщині і ми маємо багато полігонів, які в не менш критичному стані знаходяться в Україні. І такі проблеми будуть виникати поки не запрацює Стратегія щодо поводження з відходами.

Ще влітку 2016 року уряд доручив розробити і прийняти Стратегію поводження з відходами. О.Семерак взяв на себе зобов'язання розробити стратегію і надати її на розгляд суспільства до 1 грудня 2016 року. На сьогодні ми маємо неопрацьовану стратегію на сайті Мінприроди, яка доступна лише частково і насправді це переклад з англійської мови, і то недосконалий. Ми бачимо, що така програма використовувалася, наприклад, у Данії, але чи підійде вона Україні, невідомо», - наголосив І. Рибак.

Окрім того, він зауважив, що для вирішення проблемних питань поводження з відходами існує 14 законопроектів, які знаходяться на розгляді парламенту, але жоден з них досі не можуть затвердити.

«Завданням Мінприроди є згуртування зусиль громадськості для реформування галузі. Але для цього потрібні лідери, які могли б цим зайнятися», - наголосив І.Рибак.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів О.Семерак заблокував розгляд екологічних законопроектів у Верховній Раді.

Крім того, за даними екологів, він провалив розробку Стратегії поводження з небезпечними відходами. Тим часом в Україні накопичено понад 12 млрд тонн відходів, зокрема 12 млн тонн небезпечних відходів, які Мінприроди не утилізовує вже три роки.