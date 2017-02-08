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В ВР раскритиковали деятельность Минприроды

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Неэффективность действий нынешнего министра и возглавляемого им Министерства приводит к падению авторитета украинской власти и разочарованиям общества ходом реформ, которые в природоохранной сфере так и не начаты. Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава во время брифинга в ВР, передает УНН.

В ВР раскритиковали деятельность Минприроды

"Я, как заместитель председателя экологического комитета ВР, хочу подчеркнуть, что нет реформирования природоохранной отрасли и это реформирование, я так думаю, этот вопрос пока также для национальной безопасности Украины.

За последние годы, еще во времена В.Януковича, стало плохой традицией на должность Министра экологии назначать не профессиональных людей. Такие назначения приводят к накоплению и обострению проблем в природоохранной сфере. И делают невозможным выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Неэффективность действий министра и Министерства приводит к падению авторитета украинской власти и разочарованию общества ходом реформы природоохранной отрасли, потому что эти реформирования еще не начаты", - сказал О.Недава.

Кроме того, нардеп отметил, что те реформы, которые сейчас проводит Министр в ведомстве, искажают назначение госоргана и не отвечают определенным положением.

"Последние министры охраны природы думают, что это такое "прикрепление бантиков" и реформирование структуры самого министерства. Уже много раз эта структура менялась, но последняя предложенная уважаемым Семераком это "чудо". Например, новая структура Минприроды вообще не соответствует положениям "О министерстве" и инновации министра это пять заместителей, плюс госсекретарь и семь штатных советников. Кроме того, новая структура учитывает у себя 26 человек в юридическом управлении, а в природоохранном только 20 человек", - добавил О.Недава.

По словам нардепа, в течение прошлого года не было разработано никаких базовых природоохранных законопроектов. Более того, сорвана программа Европейской директивы в области окружающей среды.

"Выполнение Украиной положений соглашения, о внедрении 26 директив и трех регламентов ЕС в сфере охраны окружающей среды сорвано. А выполнение этих директив требует внимания всех ветвей власти.

Нардеп И.Рыбак в свою очередь добавил, что большой проблемой является то, что Министерство природы до сих пор не утвердило Стратегию обращения с отходами, которую правительство поручило разработать еще летом 2016 года.

"Хотелось бы обсудить вопрос по обращению с отходами в Украине. Мы знаем ситуацию во Львовской областии мы имеем много полигонов, которые в не менее критическом состоянии находятся в Украине. И такие проблемы будут возникать пока не заработает Стратегия по обращению с отходами.

Еще летом 2016 года правительство поручило разработать и принять Стратегию обращения с отходами. О.Семерак взял на себя обязательства разработать стратегию и предоставить ее на рассмотрение общества до 1 декабря 2016 года. На сегодня мы имеем необработанную стратегию на сайте Минприроды, которая доступна только частично и на самом деле это перевод с английского языка, и то несовершенный. Мы видим, что такая программа использовалась, например, в Дании, но подойдет ли она Украине, неизвестно", - отметил И.Рыбак.

Кроме того, он отметил, что для решения проблемных вопросов обращения с отходами существует 14 законопроектов, находящихся на рассмотрении парламента, но ни один из них до сих пор не могут утвердить.

"Задачей Минприроды является сплочение усилий общественности для реформирования отрасли. Но для этого нужны лидеры, которые могли бы этим заняться", - отметил И.Рыбак.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов О.Семерак заблокировал рассмотрение экологических законопроектов в Верховной Раде.

Кроме того, по данным экологов, он провалил разработку Стратегии обращения с опасными отходами. Между тем в Украине накоплено свыше 12 млрд тонн отходов, в том числе 12 млн тонн опасных отходов, которые Минприроды не утилизирует уже три года.

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