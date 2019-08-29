У ВР пропонують позбавляти фінзабезпечення нардепів-прогульників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Нардепи від партії “Слуга народу” внесли законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України, пише УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України зареєстрований сьогодні під номером 1035.
Законопроект внесенли нардепи від “Слуги народу”: Фролов Павло, Совгиря Ольга, Монастирський Денис, Клочко Андрій, Кальченко Сергій, Янченко Галина, Юраш Святослав.
Наразі текст проекту закону на сайті ВР відсутній.
Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.