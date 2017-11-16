У ВР планують обмежити право на користування авто боржникам зі сплати аліментів

Законопроектом пропонується спростити порядок встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника, запровадити нові засоби примусового виконання рішень, які можуть вживатися тільки до боржника, в якого наявна заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, а також впровадити новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт.

Передбачається, що несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвело до виникнення заборгованості у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, — тягне за собою виконання соціальних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Крім цього передбачається, що боржника зі сплати аліментів не випускатимуть з України та обмежать право використання авто та полювати.

Зазначається, що у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, питання тимчасового виїзду дитини за межі України на строк, що перевищує один місяць, самостійно вирішує той з батьків, з яким рішенням суду визначено місце проживання дитини.

Як повідомляв УНН, Рада ухвалила у першому читанні законопроект про аудиторську діяльність.