В ВР планируют ограничить право на пользование авто должникам по уплате алиментов

Законопроектом предлагается упростить порядок установления временного ограничения в праве выезда должника, ввести новые средства принудительного исполнения решений, которые могут использоваться только к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, а также внедрить новый вид административного взыскания в виде социальных работ.

Предполагается, что неуплата алиментов на содержание ребенка, одного из супругов, родителей или других членов семьи, что привело к возникновению задолженности в размере, совокупно превышающего сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, — влечет за собой выполнение социальных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов.

Кроме этого предполагается, что должника по уплате алиментов не будут выпускать из Украины и ограничат право использования авто и охотиться.

Отмечается, что в случае наличия задолженности по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, вопрос временного выезда ребенка за пределы Украины на срок, превышающий один месяц, самостоятельно решает тот из родителей, с которым решением суда определено место проживания ребенка.

Как сообщал УНН, Рада приняла в первом чтении законопроект об аудиторской деятельности.