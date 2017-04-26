У ВР переконані, що нова система збору тари допоможе зменшити кількість сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Впровадження системи збору тари через фандомати допоможе знизити навантаження на переповнені сміттєзвалища. Про це в коментарі УНН повідомив народний депутат, Голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення Антон Яценко.
За його словами, екологія в Україні у дуже занедбаному стані. Для розуміння масштабу проблеми, можна зайти на сайт Мінекології та подивитися кількість нелегальних сміттєзвалищ та полігонів, які вже вичерпали усі ліміти, зауважив А.Яценко.
“Нова система дасть можливість з одного боку трохи покращити людям фінансовий стан, з іншого боку – зменшити кількість сміття. Тому я позитивно до цього ставлюсь. Але треба вивчати законопроект детально”, - наголосив він.
Нагадаємо, екологічний комітет Верховної Ради схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору тари, яка полягає у поверненні коштів громадянам за кожну здану пляшку.
Наразі така система діє у Німеччині, Польщі, Фінляндії та інших європейських країнах.