В ВР уверены, что новая система сбора тары поможет уменьшить количество мусора

По его словам, экология в Украине в очень запущенном состоянии. Для понимания масштаба проблемы, можно зайти на сайт Минэкологии и посмотреть количество нелегальных свалок и полигонов, которые уже исчерпали все лимиты, отметил А.Яценко.

"Новая система позволит с одной стороны немного улучшить людям финансовое состояние, с другой - уменьшить количество мусора. Поэтому я положительно к этому отношусь. Но надо изучать законопроект детально", - подчеркнул он.

Напомним, экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.

Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.