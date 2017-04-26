В ВР уверены, что новая система сбора тары поможет уменьшить количество мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Внедрение системы сбора тары из фандоматом поможет снизить нагрузку на переполненные свалки. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях Антон Яценко.
По его словам, экология в Украине в очень запущенном состоянии. Для понимания масштаба проблемы, можно зайти на сайт Минэкологии и посмотреть количество нелегальных свалок и полигонов, которые уже исчерпали все лимиты, отметил А.Яценко.
"Новая система позволит с одной стороны немного улучшить людям финансовое состояние, с другой - уменьшить количество мусора. Поэтому я положительно к этому отношусь. Но надо изучать законопроект детально", - подчеркнул он.
Напомним, экологический комитет Верховной Рады одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора тары, которая заключается в возвращении средств гражданам за каждую сданную бутылку.
Сейчас такая система действует в Германии, Польше, Финляндии и других европейских странах.