У ВР назвали незадовільною роботу МОЗ щодо лікування українців за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я визнав незадовільною роботу Міністерства охорони здоров'я у частині лікування українців за кордоном, передає кореспондент УНН.
Так, комітет зібрався для того, щоб розглянути результати проведеного Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України для лікування громадян України за кордоном (за період 2016-2017 роки).
Як повідомив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер, під час аудиту ефективності використання коштів бюджету, які виділені МОЗом на лікування громадян за кордоном, було з'ясовано, що не лише не були виявлені помилки та управлінські проблеми, які мали місце раніше, “але й поглибились”.
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“З 12 рекомендацій, які надавались за результатами попереднього аудиту по лікуванню за кордоном українських громадян, була виконана лише одна рекомендація. 11 залишились без належної уваги з боку МОЗ... Ціла низка порушень була виявлена під час роботи аудиторів Рахункової палати... Ми маємо наступні висновки: незабезпечення укладання угод з відповідними клініками за кордоном, відсутність контролю за ціноутворенням на відповідні медичні послуги, навіть нормативно-правове регулювання відповідної діяльності МОЗ так і не здобуло належної форми, нема порядку обліку громадян, які потребують цієї допомоги”, — повідомив Майснер.
За результатами перевірки Рахункової палати, комітет визнав незадовільною роботу Міністерства охорони здоров’я у частині лікування громадян за кордоном. Крім того, комітет направить звернення до Кабінету Міністрів щодо притягнення до відповідальності тих посадових осіб, які відповідальні за організацію цієї роботи, а також мають забезпечити усунення усіх недоліків, виявлених Рахунковою палатою у встановленому порядку.