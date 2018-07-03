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В ВР назвали неудовлетворительной работу Минздрава по лечению украинцев за рубежом

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения признал неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения в части лечения украинцев за рубежом, передает корреспондент УНН.

Так, комитет собрался для того, чтобы рассмотреть результаты проведенного Счетной палатой Украины аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству здравоохранения Украины для лечения граждан Украины за рубежом (за период 2016-2017 гг).

Как сообщил заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер, в ходе аудита эффективности использования средств бюджета, выделенных Минздравом на лечение граждан за рубежом, было выяснено, что не только не были выявлены ошибки и управленческие проблемы, которые имели место ранее, "но они еще и углубились".

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"Из 12 рекомендаций, которые предоставлялись по результатам предыдущего аудита по лечению за рубежом украинских граждан, была выполнена только одна рекомендация. 11 остались без должного внимания со стороны Минздрава ... Целый ряд нарушений был выявлен ​​во время работы аудиторов Счетной палаты ... Мы имеем следующие выводы: необеспечение заключения соглашений с соответствующими клиниками за рубежом, отсутствие контроля за ценообразованием на соответствующие медицинские услуги, также нормативно правовое регулирование соответствующей деятельности МЗ так и не получило надлежащей формы, нет порядка учета граждан, нуждающихся в этой помощи", - сообщил Майснер.

По результатам проверки Счетной палаты, комитет признал неудовлетворительной работу Министерства здравоохранения в части лечения граждан за рубежом. Кроме того, комитет направит обращение в Кабинет Министров о привлечении к ответственности тех должностных лиц, ответственных за организацию этой работы, а также должны обеспечить устранение всех недостатков, выявленных Счетной палатой в установленном порядке.

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