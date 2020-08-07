У ВР готують законопроект щодо реформи містобудування: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Верховній Раді розробляють законопроект щодо реформи містобудування, який передбачає внесення змін до 12 Законів України. Про це під час круглого столу повідомив голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко.
"Ми зараз опрацьовуємо важливий законопроект №3875, щодо подальшої реформи містобудування…Основними є законодавчі ініціативи щодо удосконалення регулювання у сфері містобудування, які вносять реформаторські зміни до 12 Законів України", - сказав Клочко.
За його словами, передбачається низка змін до законодавства щодо основи містобудування, архітектурної діяльності, адміністративних правопорушень.
"Впроваджується принцип альтернативності, чого не було до сьогодні. Це замовник може обирати здійснювати операцію у органі місцевого самоврядування або у сервісній службі. Також він зможе обирати установу контролю", - додав Клочко.
Також він додав, що зі змінами у законодавстві під контроль потрапить увесь цикл життя містобудівного об’єкту, від планування ліцензування до знесення.
Окрім того, передбачається остаточне скасування ліцензування будівництв та заміна його на сертифікацію виконробів; право обирати страхову систему замість дозволів.
"Передбачається запровадити кримінальну відповідальність за порушення у сфері містобудування, якщо таке правопорушення заподіяло шкоду здоров’ю людей, або майнову шкоду у великому розмірі", - додав Клочко.
Нагадаємо, в Окружному адміністративному суді Києва оскаржують обмеження висотності житлової забудови в залежності від класифікації населених пунктів та чисельності їх населення.