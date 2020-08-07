В ВР готовят законопроект по реформе градостроительства: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Верховной Раде разрабатывают законопроект по реформе градостроительства, который предусматривает внесение изменений в 12 законов Украины. Об этом во время круглого стола сообщил глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.
"Мы сейчас прорабатываем важный законопроект №3875, о дальнейшей реформе градостроительства... Основными являются законодательные инициативы относительно усовершенствования регулирования в сфере градостроительства, которые вносят реформаторские изменения в 12 законов Украины", - сказал Клочко.
По его словам, предусматривается ряд изменений в законодательство относительно основы градостроительства, архитектурной деятельности, административных правонарушений.
"Внедряется принцип альтернативности, чего не было до сих пор. Это заказчик может выбирать осуществлять операцию в органе местного самоуправления или в сервисной службе. Также он сможет выбирать учреждение контроля", - добавил Клочко.
Также он добавил, что с изменениями в законодательстве под контроль попадет весь цикл жизни градостроительного объекта, от планирования лицензирования к сносу.
Кроме того, предполагается окончательная отмена лицензирования строек и замена его на сертификацию прорабов; право избирать страховую систему вместо разрешений.
"Предполагается ввести уголовную ответственность за нарушения в сфере градостроительства, если такое правонарушение причинило вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере", - добавил Клочко.
Напомним, в Окружном административном суде Киева оспаривают ограничения высотности жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.