У ВР анулювали бланки для збору підписів за імпічмент Президента

У ВР відзначили, що відповідно до вимог Закону “Про Регламент Верховної Ради України” підставою для ініціювання питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту та утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії є письмове подання про це, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

"На підставі наведеної норми Закону, Розпорядженням анулюються видані 26 лютого 2019 року Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України народним депутатам України — ініціаторам цього питання — бланки для збирання підписів народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Батьківщина" разом з іншими фракціями в парламенті розпочинає процедуру імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлю на крові з країною-окупантом.