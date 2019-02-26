В ВР аннулировали бланки для сбора подписей за импичмент Президента

В ВР отметили, что в соответствии с требованиями Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

"На основании приведенной нормы Закона, Распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 года Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины народным депутатам Украины - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Батькивщина" вместе с другими фракциями в парламенте начинает процедуру импичмента Президента Петра Порошенко за государственную измену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом.