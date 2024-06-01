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У Вовчанську та на околицях точаться жорсткі бої з окупантами – Волошин

У Вовчанську та на околицях точаться жорсткі бої з окупантами – Волошин

Київ • УНН

 • 40704 перегляди

Українські військові контролюють близько 70% Вовчанська в Харківській області, де тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Наразі українські військові контролюють близько 70% Вовчанська на Харківщині. В місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

Наразі Сили оборони контролюють місто Вовчанськ близько десь 70%. В місті та околицях звісно точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб та намагань просунутися, або ж закріпитися малими штурмовими групами, щоб і закріплюватися і на новій території

- розповів Волошин.

За його словами, Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися та тримають загарбників під вогневим контролем.

Доповнення

Раніше Генштаб повідомляв, що з напрямку Бєлгорода ворог завдав удар однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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