В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин

Сейчас украинские военные контролируют около 70% Волчанска на Харьковщине. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Корреспондент УНН.

Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск около 70%. В городе и окрестностях конечно идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток и попыток продвинуться, или же закрепиться малыми штурмовыми группами, чтобы и закрепляться и на новой территории - рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем.

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Ранее Генштаб сообщил, что с направления Белгорода враг нанес удар одной КАБ по Волчанску и тремя КАБами по Липцам.