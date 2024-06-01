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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин

В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 15:00  •  3867 просмотра

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Украинские военные контролируют около 70% Волчанска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Сейчас украинские военные контролируют около 70% Волчанска на Харьковщине. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Корреспондент УНН.

Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск около 70%. В городе и окрестностях конечно идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток и попыток продвинуться, или же закрепиться малыми штурмовыми группами, чтобы и закрепляться и на новой территории

- рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем.

Дополнение

Ранее Генштаб сообщил, что с направления Белгорода враг нанес удар одной КАБ по Волчанску и тремя КАБами по Липцам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kharkivХарьков
polshaПольша
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