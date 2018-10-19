У восьми районах Одещини розпочався опалювальний сезон
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У восьми районах Одеської області розпочався опалювальний період. До теплопостачання підключено 108 об’єктів соціальної сфери. Серед них — 16 лікарень, 31 дитсадок та 61 навчальний заклад. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності облдержадміністрації Антон Шалигайло, передає УНН посиланням на прес-службу ОДА.
"Середньодобовий показник температури на сьогодні становить 14,5°C. У разі погіршення погодних умов область готова до масштабного запуску тепла. Тринадцять районів вже офіційно прийняли рішення про початок опалювального сезону. А в Окнянському, Миколаївському, Савранському, Іванівському, Захарівському, Кодимському, Березівському та Біляївському він стартував фактично", — зазначив Шалигайло.
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Голова Одеської ОДА Максим Степанов звернув увагу на готовність Теплодару до підключення до опалення. Адже будівництво котельні на альтернативних видах палива в межах промзони призупинено щонайменше до весни 2019 року.
Як зазначається, 10 жовтня голова ОДА підписав розпорядження про початок опалювального сезону у населених пунктах області. Всі підприємства теплоенергетики, які звернулися до НАК "Нафтогаз України", уклали договори на постачання газу та отримали номінації на другу декаду жовтня. Зокрема, і КП "Одеська ТЕЦ-2" (м. Теплодар). Після встановлення урядом ціни на газ для потреб населення з 18 жовтня договори буде пролонговано, а процедуру отримання номінацій продовжено.
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Нагадаємо, в Одесі опалювальний сезон 2018-2019 років офіційно розпочнеться 22 жовтня.