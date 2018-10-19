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В восьми районах Одесской области начался отопительный сезон

В восьми районах Одесской области начался отопительный сезон

Киев  •  УНН

 • 10149 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 19 октября. УНН. В восьми районах Одесской области начался отопительный период. К теплоснабжению подключены 108 объектов социальной сферы. Среди них – 16 больниц, 31 детский сад и 61 учебное заведение. Об этом сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности облгосадминистрации Антон Шалыгайло, передает УНН ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Среднесуточный показатель температуры на сегодня составляет 14,5°C. В случае ухудшения погодных условий область готова к масштабному запуску тепла. Тринадцать районов уже официально приняли решение о начале отопительного сезона. А в Окнянськом, Николаевском, Савранском, Ивановском, Захаровском, Кодымском, Березовском и Беляевском он стартовал фактически", – отметил Шалыгайло.

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Глава Одесской ОГА Максим Степанов обратил внимание на готовность Теплодара к подключению к отоплению. Ведь строительство котельной на альтернативных видах топлива в пределах промзоны приостановлено как минимум до весны 2019 года.

Как отмечается, 10 октября глава ОГА подписал распоряжение о начале отопительного сезона в населенных пунктах области. Все предприятия теплоэнергетики, которые обратились к НАК "Нафтогаз Украины", заключили договоры на поставку газа и получили номинации на вторую декаду октября. В частности, и КП "Одесская ТЭЦ-2" (г. Теплодар). После установления правительством цены на газ для нужд населения с 18 октября договоры будут пролонгированы, а процедуру получения номинаций продолжено.

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Напомним, в Одессе отопительный сезон 2018-2019 годов официально начнется 22 октября.

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