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У восьми працівників "швидкої" у Бердянську виявили COVID-19

У восьми працівників "швидкої" у Бердянську виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Бердянську Запорізької області на підстанції швидкої медичної допомоги у восьми медичних працівників виявили COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.

"На сьогодні 8 працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, яка підтвердження методом ПЛР. Бригада надавала допомогу хворому, у подальшому з'ясувалось, що той мав коронавірус. Спочатку заразився 1 працівник, а від нього всі інші", - повідомили у центрі.

Як вказано, інформація стала відомою після того, як були здійснені планові обстеження медичних працівників підстанції.

"Наразі захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних. Одразу після отримання позитивних результатів, були вжиті всі необхідні заходи для запобігання поширенню інфекції серед інших працівників, повідомлені відповідальні особи", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу.

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