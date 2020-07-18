У восьми працівників "швидкої" у Бердянську виявили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Бердянську Запорізької області на підстанції швидкої медичної допомоги у восьми медичних працівників виявили COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.
"На сьогодні 8 працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, яка підтвердження методом ПЛР. Бригада надавала допомогу хворому, у подальшому з'ясувалось, що той мав коронавірус. Спочатку заразився 1 працівник, а від нього всі інші", - повідомили у центрі.
Як вказано, інформація стала відомою після того, як були здійснені планові обстеження медичних працівників підстанції.
"Наразі захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних. Одразу після отримання позитивних результатів, були вжиті всі необхідні заходи для запобігання поширенню інфекції серед інших працівників, повідомлені відповідальні особи", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу.