У восьми работников "скорой" в Бердянске обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Бердянске Запорожской области на подстанции скорой медицинской помощи у восьми медицинских работников обнаружили COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.
"На сегодня 8 работников Бердянской подстанции СМП имеют коронавирусную болезнь, которая подтверждена методом ПЦР. Бригада оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что он имел коронавирус. Сначала заразился 1 работник, а от него все остальные", - сообщили в центре.
Как указано, информация стала известной после того, как были осуществлены плановые обследования медицинских работников подстанции.
"Сейчас заболевание у большинства работников проходит без симптомов. Все работники на больничных. Сразу после получения положительных результатов, были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции среди других работников, сообщено ответственным лицам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки.