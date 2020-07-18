У восьми работников "скорой" в Бердянске обнаружили COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102881 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117088 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150724 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116716 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141798 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104312 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105108 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102296 просмотра

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У восьми работников "скорой" в Бердянске обнаружили COVID-19

У восьми работников "скорой" в Бердянске обнаружили COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14428 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Бердянске Запорожской области на подстанции скорой медицинской помощи у восьми медицинских работников обнаружили COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

"На сегодня 8 работников Бердянской подстанции СМП имеют коронавирусную болезнь, которая подтверждена методом ПЦР. Бригада оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что он имел коронавирус. Сначала заразился 1 работник, а от него все остальные", - сообщили в центре.

Как указано, информация стала известной после того, как были осуществлены плановые обследования медицинских работников подстанции.

"Сейчас заболевание у большинства работников проходит без симптомов. Все работники на больничных. Сразу после получения положительных результатов, были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции среди других работников, сообщено ответственным лицам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки.

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