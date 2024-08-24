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У воронезькій області рф триває детонація боєприпасів після атаки на склад

У воронезькій області рф триває детонація боєприпасів після атаки на склад

Київ • УНН

 • 26391 перегляди

У воронезькій області рф продовжується детонація боєприпасів після атаки на склад. Евакуйовано близько 200 жителів, у трьох населених пунктах запроваджено режим НС.

У воронезькій області рф після атаки на склад продовжується детонація боєприпасів, з посиланням на місцеву владу повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Детонація триває, тому ще раз прошу дотримуватися спокою, бути максимально обережними та дотримуватись усіх вимог служб безпеки. Ситуація під контролем, необхідні сили та засоби задіяні", - написав голова острогозького району сергій хорошилов у соцмережах.

Станом на 12 годину детонація тривала вже 8 годин.

Раніше губернатор регіону олександр гусєв повідомив про пожежу, яка викликала "детонацію вибухонебезпечних об'єктів" в острогозькому районі. У трьох населених пунктах запровадили режим НС, було евакуйовано близько 200 жителів.

У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів24.08.24, 10:46 • 23405 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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