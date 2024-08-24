У воронезькій області рф триває детонація боєприпасів після атаки на склад
Київ • УНН
У воронезькій області рф продовжується детонація боєприпасів після атаки на склад. Евакуйовано близько 200 жителів, у трьох населених пунктах запроваджено режим НС.
У воронезькій області рф після атаки на склад продовжується детонація боєприпасів, з посиланням на місцеву владу повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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"Детонація триває, тому ще раз прошу дотримуватися спокою, бути максимально обережними та дотримуватись усіх вимог служб безпеки. Ситуація під контролем, необхідні сили та засоби задіяні", - написав голова острогозького району сергій хорошилов у соцмережах.
Станом на 12 годину детонація тривала вже 8 годин.
Раніше губернатор регіону олександр гусєв повідомив про пожежу, яка викликала "детонацію вибухонебезпечних об'єктів" в острогозькому районі. У трьох населених пунктах запровадили режим НС, було евакуйовано близько 200 жителів.
У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів24.08.24, 10:46 • 23405 переглядiв