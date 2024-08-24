В воронежской области рф продолжается детонация боеприпасов после атаки на склад

В воронежской области рф после атаки на склад продолжается детонация боеприпасов, со ссылкой на местные власти сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Детонация продолжается, поэтому еще раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности. Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы", - написал глава острогожского района сергей хорошилов в соцсетях.

По состоянию на 12 часов детонация продолжалась уже 8 часов.

Ранее губернатор региона александр гусев сообщил о пожаре, который вызвал "детонацию взрывоопасных объектов" в острогожском районе. В трех населенных пунктах ввели режим ЧС, было эвакуировано около 200 жителей.

У воронезькій області рф евакуювали людей через детонацію на складі боєприпасів після атаки дронів