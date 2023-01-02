У воронежі повідомили про вибухи біля аеродрому: місцева влада заявила про роботу ППО

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Місцева влада заявила, що нібито на підльоті до міста збили розвідувальний безпілотник, нібито "запущений з території України".



Відомо, що на аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

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"Сьогодні вночі на підльоті до Воронежа було виявлено та збито засобами ППО малогабаритний розвідувальний безпілотний літальний апарат... Жертв і руйнувань на землі немає, ситуація під контролем", - заявили у воронезькій адміністрації.

Доповнення

На російському аеродрому “енгельс” знову чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляють про нібито роботу ППО.