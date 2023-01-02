У воронежі повідомили про вибухи біля аеродрому: місцева влада заявила про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Біля війскового аеродрома "Балтімор" у російському місті воронеж уночі були вибухи, місцева влада назвала причиною роботу ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на ASTRA.
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Місцева влада заявила, що нібито на підльоті до міста збили розвідувальний безпілотник, нібито "запущений з території України".
Відомо, що на аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.
Цитата
"Сьогодні вночі на підльоті до Воронежа було виявлено та збито засобами ППО малогабаритний розвідувальний безпілотний літальний апарат... Жертв і руйнувань на землі немає, ситуація під контролем", - заявили у воронезькій адміністрації.
Доповнення
На російському аеродрому “енгельс” знову чутно вибухи. Користувачі соцмереж повідомляють про нібито роботу ППО.