В воронеже сообщили о взрывах у аэродрома: местные власти заявили о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. У военного аэродрома "Балтимор" в российском городе воронеж ночью были взрывы, местные власти назвали причиной работу ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ASTRA.
Детали
Местные власти заявили, что якобы на подлете к городу сбили разведывательный беспилотник, якобы "запущенный с территории Украины".
Известно, что на аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Цитата
"Сегодня ночью на подлете к воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат... Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем", - заявили в воронежской администрации.
Дополнение
На российском аэродроме “энгельс” были слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщали о якобы работе ПВО.