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В воронеже сообщили о взрывах у аэродрома: местные власти заявили о работе ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. У военного аэродрома "Балтимор" в российском городе воронеж ночью были взрывы, местные власти назвали причиной работу ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Местные власти заявили, что якобы на подлете к городу сбили разведывательный беспилотник, якобы "запущенный с территории Украины".

Известно, что на аэродроме базируется полк фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Цитата

"Сегодня ночью на подлете к воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат... Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем", - заявили в воронежской администрации.

Дополнение

На российском аэродроме “энгельс” были слышны взрывы. Пользователи соцсетей сообщали о якобы работе ПВО. 

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