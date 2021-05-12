У ВООЗ заявили, що потрібно було раніше оголосити режим НС для світової охорони здоров'я через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) прийшла до висновку, що організація оголосила режим надзвичайної ситуації для світової охорони здоров’я занадто пізно. Про це в середу повідомили ряд ЗМІ, зокрема The Washington Post, пише УНН.
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“Були явні затримки не тільки в Китаї, але і повсюдно. Ця заява (про НС) могла бути зроблена на першому засіданні комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій 22 січня (2020 року). Але навіть якщо б ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я тижнем раніше, навряд чи становище змінилося б перед обличчям бездіяльності великої кількості країн”, — наводить ЗМІ слова члена групи експертів, колишнього прем’єр-міністра Нової Зеландії Хелен Кларк.
Співголова групи і колишній президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліф вважає, що криза була б не такою гострою, якби вдалося запобігти безлічі невдач, прогалин і затримок в реагуванні на пандемію. “Ситуації, в якій ми зараз знаходимося, можна було б уникнути”, — зазначила Джонсон-Серліф.
Висновки групи були викладені в доповіді, в якій експерти закликали до масштабних реформ систем попередження і запобігання в охороні здоров’я. При цьому, як повідомляє агентство, в звіті немає вказівок на винуватців глобальної кризи, що вибухнула через пандемію.
Довідка
З початку пандемії коронавірусом у світі заразилися, за даними ВООЗ, близько 159,1 млн осіб, більше 3,3 млн померли.