В ВОЗ заявили, что нужно было раньше объявить режим ЧС для мирового здравоохранения из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что организации объявила режим чрезвычайной ситуации для мирового здравоохранения слишком поздно. Об этом в среду сообщили ряд СМИ, в частности The Washington Post, пишет УНН.
Детали
“Были явные задержки не только в Китае, но и повсеместно. Это заявление (о ЧС) могло быть сделано на первом заседании комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 22 января (2020 года). Но даже если бы ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения неделей раньше, вряд ли положение изменилось бы перед лицом бездействия большого количества стран”, — приводит СМИ слова члена группы экспертов, бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк.
Сопредседатель группы и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф считает, что кризис был бы не таким острым, если бы удалось предотвратить множество неудач, пробелов и задержек в реагировании на пандемию. “Ситуации, в которой мы сейчас находимся, можно было бы избежать”, — отметила Джонсон-Серлиф.
Выводы группы были изложены в докладе, в котором эксперты призвали к масштабным реформам систем предупреждения и предотвращения в здравоохранении. При этом, как сообщает агентство, в отчете нет указаний на виновников разразившегося из-за пандемии глобального кризиса.
Справка
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились, по данным ВОЗ, около 159,1 млн человек, более 3,3 млн умерли.