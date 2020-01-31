У ВООЗ розповіли, як можна перервати передачу коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Перервати передачу нового коронавірусу можливо, коли люди будуть застосовувати необхідні заходи під час відвідування людних місць та подорожей. Про це під час брифінгу повідомив голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, передає кореспондент УНН.
"ВООЗ вважає, що перервати передачу вірусу можливо, коли ми будемо мати всі наші системи нагляду готовності, коли в нас буде настороженість, коли ми буде застосовувати необхідні заходи, коли ми подорожуємо чи відвідуємо людні місця", - зазначив він.
Як раніше повідомляв УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через спалах нового коронавірусу.
Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.
ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.