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У ВООЗ повідомили нову стастиску віспи мавп: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила у четвер, що понад 41 000 випадків віспи мавп та 12 смертей були зареєстровані у 96 країнах, причому більшість випадків у Сполучених Штатах, передає УНН.

У ВООЗ повідомили нову стастиску віспи мавп: деталі

Деталі

Згідно з останнім епідеміологічним звітом ВООЗ, кількість випадків захворювання, зареєстрованих у всьому світі, знизилася на 21% за тиждень, що закінчився 21 серпня, після місячної тенденції зростання інфекцій.

«Є ознаки того, що спалах сповільнюється в Європі, де поєднання ефективних заходів охорони здоров'я, зміни поведінки та вакцинації допомагає запобігти передачі інфекції», — заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус.

Тим не менш, більш ніж у десятці країн спостерігалося щотижневе зростання кількості випадків захворювання, причому найвище зростання зареєстроване у Сполучених Штатах. Понад 34% поточної глобальної кількості випадків виявлено у Сполучені Штати.

ВООЗ заявила, що кількість випадків зараження в Американському регіоні минулого тижня продемонструвала «різке зростання, що триває».

Додамо

У липні ВООЗ оголосила спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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