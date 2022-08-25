В ВОЗ сообщили новую стастиску оспы обезьян: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила в четверг, что более 41 000 случаев оспы обезьян и 12 смертей были зарегистрированы в 96 странах, причем большинство случаев в Соединенных Штатах, передает УНН.
Детали
Согласно последнему эпидемиологическому отчету ВОЗ, количество случаев заболевания, зарегистрированных во всем мире, снизилось на 21% за неделю, которая закончилась 21 августа, после месячной тенденции роста инфекций.
«Есть признаки того, что вспышка замедляется в Европе, где сочетание эффективных мер здравоохранения, изменения поведения и вакцинации помогает предотвратить передачу инфекции», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Тем не менее, более чем в десятке стран наблюдался еженедельный рост числа случаев заболевания, причем самый высокий рост зарегистрирован в Соединенных Штатах. Более 34% текущего глобального количества случаев обнаружено в Соединенных Штатах.
ВОЗ заявила, что количество случаев заражения в Американском регионе на прошлой неделе продемонстрировало «продолжающийся резкий рост».
Добавим
В июле ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
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