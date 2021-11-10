У ВООЗ назвали умову для оголошення про заверешення пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), можливо, оголосить про закінчення пандемії нового коронавірусу, коли не буде перевантажена система охорони здоров’я. Про це у вівторок заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге в інтерв’ю газеті La Vanguardia, пише УНН.
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“Ми повинні навчитися жити з вірусом, — зазначив він. — Як тільки наша система охорони здоров’я не буде перевантажена через госпіталізації і смерті від ковіду, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію”.
За його словами, відповідно до “досить надійних оцінок”, до лютого майбутнього року в Європейському регіоні через ковід можуть померти ще півмільйона людей, якщо тенденція з поширенням інфекції не зміниться. “Чому у нас знову проблеми? Тому що більш ніж у половині країн регіону вакцинація застопорилася”, — уточнив він.
“Пару місяців тому головною проблемою була наявність (вакцин), тепер (же) проблема — скептицизм по відношенню до вакцин, фейкові новини”, — зазначив Клюге, додавши, що збирається “створити робочу групу в Європі”, пов’язану з питаннями вакцинації.
Раніше
Європейський регіон Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) потребує невідкладних реформ у сфері медичного обслуговування, епіднагляду та стратегічного керівництва.
До такого висновку в своїй доповіді прийшла загальноєвропейська комісія з питань здоров’я та сталого розвитку, яка проаналізувала прийняті країнами континенту заходи з протидії пандемії COVID-19, повідомлялося в опублікованому прес-релізі Регіонального бюро ВООЗ.