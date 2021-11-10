В ВОЗ назвали условие для объявления о заверешення пандемии коронавируса

Детали

“Мы должны научиться жить с вирусом, — отметил он. — Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию”.

По его словам, согласно “довольно надежным оценкам”, к февралю будущего года в Европейском регионе из-за ковида могут умереть еще полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не изменится. “Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась”, — уточнил он.

“Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин), теперь (же) проблема — скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости”, — отметил Клюге, добавив, что собирается “создать рабочую группу в Европе”, связанную с вопросами вакцинации.

Ранее

Европейский регион Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нуждается в неотложных реформах в сфере медицинского обслуживания, эпиднадзора и стратегического руководства.

К такому выводу в своем докладе пришла Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития, которая проанализировала принятые странами континента меры по противодействию пандемии COVID-19, сообщалось в опубликованном пресс-релизе регионального бюро ВОЗ.