У Волновасі пройшов мітинг-реквієм за загиблими в теракті 13 січня 2015 року

"Рівно 2 роки тому на автодорозі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь» снарядами «граду» терористи вбили 12 людей, які перебували в автобусі Златоустівка - Донецьк. Ще 18 були поранені. ...Тоді терористи залповим вогнем розстріляли мирних громадян - звичайних жителів Волновахи і району, Донецька, Докучаєвська, Макіївки. Сьогодні на цьому місці зібралися всі небайдужі до людського горя люди, щоб вшанувати загиблих і підтримати їх близьких", - повідомили у відомстві.

Почався мітинг-реквієм з гімну України. Потім, хвилиною мовчання присутні вшанували тих, хто загинув в той день, всіх тих, хто став жертвою терору і віддав своє життя за незалежність України в неоголошену війну.

Всього за три роки в Донецькій області зареєстровано понад 2100 терористичних актів. В результаті терористичної агресії загинуло понад 2600 мирних громадян, більше 6300 були поранені.

Поліція документує кожне злочин, збирає докази по кожному факту, щоб терористи відповіли за скоєне перед законом, зазначили у прес-службі.