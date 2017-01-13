В Волновахе прошел митинг-реквием по погибшим в теракте 13 января 2015 года
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня в Волновахе Донецкой области прошел митинг-реквием по погибшим в теракте 13 января 2015 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Донецкой области.
"Ровно 2 года назад на автодороге "Славянск-Донецк-Мариуполь" снарядами "града" террористы убили 12 человек, находившихся в автобусе Златоустовка - Донецк. Еще 18 были ранены. ...Тогда террористы залповым огнем расстреляли мирных граждан - обычных жителей Волновахи и района, Донецка, Докучаевска, Макеевки. Сегодня на этом месте собрались все неравнодушные к человеческому горю люди, чтобы почтить погибших и поддержать их близких", - сообщили в ведомстве.
Начался митинг-реквием с гимна Украины. Затем, минутой молчания присутствующие почтили тех, кто погиб в тот день, всех тех, кто стал жертвой террора и отдал свою жизнь за независимость Украины в необъявленной войне.
Всего за три года в Донецкой области зарегистрировано более 2100 террористических актов. В результате террористической агрессии погибли более 2600 мирных граждан, более 6300 были ранены.
Полиция документирует каждое преступление, собирает доказательства по каждому факту, чтобы террористы ответили за содеянное перед законом, отметили в пресс-службе.