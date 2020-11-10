У Волновасі на території підприємства стався вибух, є поранені

"Сьогодні о 10:15 до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, який вибухнув. Обставини події встановлюються.

"Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Нагадаємо, у Київській області, у селі Озера, стався вибух ящика з боєприпасами, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік.