У Волновасі на території підприємства стався вибух, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У місті Волноваха Донецької області на території підприємства стався вибух невідомого предмета, двоє людей отримали травми. Наразі тривають обстеження території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Донецькій області.
"Сьогодні о 10:15 до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, який вибухнув. Обставини події встановлюються.
"Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України", - додали у поліції.
Нагадаємо, у Київській області, у селі Озера, стався вибух ящика з боєприпасами, внаслідок якого загинув 50-річний чоловік.