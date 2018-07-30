У Волинській області горів ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Пожежа сталася на території ринку у місті Рожище на Волині: горіли дах та перекриття над торговими павільйонами. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Волинській області, передає УНН.
"29 липня о 20:18 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ринку у місті Рожище", - йдеться в повідомленні.
Виявилося, що вогнем охоплено дах та перекриття над торговими павільйонами.
"Відтак за підвищеним номером виклику до ліквідації пожежі були залучені чергові варти 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, 6-ої ДПРЧ міста Ківерці, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Переспа та Доросині. Керування гасінням пожежі безпосередньо здійснювали співробітники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Волинській області. Загалом на місці події працювали близько 30-и рятувальників, залучено 7 одиниць основної пожежної техніки. Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників ДСНС вдалося врятувати від знищення вогнем приміщення магазину, суміжні торгові павільйони та житловий будинок", - уточнили рятувальники.
Пожежу локалізували о 21:05 і ліквідували о 21:51. Вогнем було знищено дах та перекриття на площі 249 м2, торгове обладнання, внутрішнє оздоблення стін.
Наразі причина займання встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок влучання грозового розряду.
Нагадаємо, у побутовому підсобному приміщенні Центрального ринку у Сумах сталася пожежа.