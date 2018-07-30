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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35391 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100867 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122972 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130591 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168422 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140885 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130425 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180756 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118326 просмотра

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В Волынской области горел рынок

В Волынской области горел рынок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожар произошел на территории рынка в городе Рожище на Волыни: горели крыша и перекрытие над торговыми павильонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Волынской области, передает УНН.

"29 июля в 20:18 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на территории рынка в городе Рожище", - говорится в сообщении.

Оказалось, что огнем охвачено крышу и перекрытие над торговыми павильонами.

"Следовательно по повышенному номеру вызова к ликвидации пожара были привлечены дежурные стражи 2-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка, шестой ДПСЧ города Киверцы, а также работники местных пожарных команд сел Переспа и Доросины. Управление тушением пожара непосредственно осуществляли сотрудники оперативно координационного центра Управления ГСЧС Украины в Волынской области. Всего на месте происшествия работали около 30-и спасателей, привлечено 7 единиц основной пожарной техники. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС удалось спасти от уничтожения огнем помещение магазина, смежные торговые павильоны и жилой дом", - уточнили спасатели.

Пожар локализовали в 21:05 и ликвидировали в 21:51. Огнем было уничтожено крыша и перекрытие на площади 249 м2, торговое оборудование, внутренняя отделка стен.

Сейчас причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате попадания грозового разряда.

Напомним, в бытовом подсобном помещении Центрального рынка в Сумах произошел пожар.

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