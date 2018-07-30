В Волынской области горел рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Пожар произошел на территории рынка в городе Рожище на Волыни: горели крыша и перекрытие над торговыми павильонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Волынской области, передает УНН.
"29 июля в 20:18 в службу "101" поступило сообщение о пожаре на территории рынка в городе Рожище", - говорится в сообщении.
Оказалось, что огнем охвачено крышу и перекрытие над торговыми павильонами.
"Следовательно по повышенному номеру вызова к ликвидации пожара были привлечены дежурные стражи 2-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка, шестой ДПСЧ города Киверцы, а также работники местных пожарных команд сел Переспа и Доросины. Управление тушением пожара непосредственно осуществляли сотрудники оперативно координационного центра Управления ГСЧС Украины в Волынской области. Всего на месте происшествия работали около 30-и спасателей, привлечено 7 единиц основной пожарной техники. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГСЧС удалось спасти от уничтожения огнем помещение магазина, смежные торговые павильоны и жилой дом", - уточнили спасатели.
Пожар локализовали в 21:05 и ликвидировали в 21:51. Огнем было уничтожено крыша и перекрытие на площади 249 м2, торговое оборудование, внутренняя отделка стен.
Сейчас причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате попадания грозового разряда.
Напомним, в бытовом подсобном помещении Центрального рынка в Сумах произошел пожар.