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У Волгограді екстрено сів літак через смерть дитини на борту

Київ • УНН

 • 21289 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Літак, який прямував з Грозного в Москву, здійснив екстрену посадку в аеропорту Волгограда увечері 3 жовтня через смерті немовляти, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

У Волгограді екстрено сів літак через смерть дитини на борту

“Літак летів з Грозного в Москву. На борту в тому числі перебувала дитина, яка летіла до столиці для надання високотехнологічної допомоги. Разом з ним летів лікар-реаніматолог. Дитині (дівчинці) стало погано, у неї було серйозне захворювання. Їй було близько двох місяців. На борту її намагався реанімувати сам лікар, під час евакуації малятко, на жаль, померло”, — сказали в комітеті охорони здоров’я Волгоградської області.

У слідчому управлінні СК РФ по регіону ТАСС повідомили, що за фактом смерті дитини проводиться перевірка. “Дитина померла в лікарні, доставлена вона туди була в стані клінічної смерті. За попередніми даними, у дитини було серйозне вроджене захворювання. Тіло немовляти направлено на судово-медичне дослідження”, — сказали в управлінні.

Як писав УНН раніше, на початку вересня літак “Аерофлоту” здійснив вимушену посадку через смерть пасажира.

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