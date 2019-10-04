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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Киев • УНН

 • 21289 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда вечером 3 октября из-за смерти младенца, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

“Самолет летел из Грозного в Москву. На борту в том числе находился ребенок, который летел в столицу для оказания высокотехнологичной помощи. Вместе с ним летел врач-реаниматолог. Ребенку (девочке) стало плохо, у нее было серьезное заболевание. Ей было около двух месяцев. На борту ее пытался реанимировать сам врач, во время эвакуации малышка, к сожалению, скончалась”, — сказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В следственном управлении СК РФ по региону ТАСС сообщили, что по факту смерти ребенка проводится проверка. “Ребенок скончался в больнице, доставлен он туда был в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, у ребенка имелось серьезное врожденное заболевание. Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование”, — сказали в управлении.

Как писал УНН ранее, в начале сентября самолет “Аэрофлота” совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира.

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