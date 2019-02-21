У власному помешканні у Києві вбили пенсіонерку

Тіло жінки, 1950 року народження, із забоями голови у власній квартирі у Голосіївському районі виявила її родичка.



Двері до помешкання були зачинені.



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За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – вбивство.



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