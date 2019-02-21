В собственном доме в Киеве убили пенсионерку

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58828 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79126 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129754 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129835 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129496 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124937 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141415 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 241138 просмотра
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УНН Lite
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7 марта, 15:09 • 98931 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 104237 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 107298 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 106878 просмотра
Актуальное
В собственном доме в Киеве убили пенсионерку

В собственном доме в Киеве убили пенсионерку

Киев  •  УНН

 • 15957 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киеве расследуется убийство пенсионерки в собственном доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Тело женщины, 1950 года рождения, с ушибами головы в собственной квартире в Голосеевском районе обнаружила ее родственница.

Двери в дом были закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье убили 98-летнюю пенсионерку

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - убийство.

Как сообщал УНН, в Запорожской области зарубили мужчину.

В Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом.

Как сообщал УНН, в Закарпатской области дерево убило 17- летнего парня.

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