В собственном доме в Киеве убили пенсионерку

Тело женщины, 1950 года рождения, с ушибами головы в собственной квартире в Голосеевском районе обнаружила ее родственница.



Двери в дом были закрыты.



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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - убийство.



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