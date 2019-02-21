В собственном доме в Киеве убили пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киеве расследуется убийство пенсионерки в собственном доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело женщины, 1950 года рождения, с ушибами головы в собственной квартире в Голосеевском районе обнаружила ее родственница.
Двери в дом были закрыты.
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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - убийство.
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