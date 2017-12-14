У власника ресторану забрали землю на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прокуратура міста Києва у суді апеляційної інстанції відстояла повернення у комунальну власність земельної ділянки на проспекті Мінському у Подільському районі столиці площею 0,14 га та вартістю понад 2,5 млн гривень, на якій підприємець незаконно облаштував ресторан. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Як повідомляється, підприємець без жодних правовстановлюючих документів використовував вказану ділянку під розміщення самовільно збудованої будівлі - закладу громадського харчування.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.09.2017, який задовольнив позовні вимоги прокуратури, спірна ділянка була повернута у користування громади з вимогою приведення її у придатний для використання стан шляхом звільнення від будівель та споруд.
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Не погоджуючись з таким рішенням суду, підприємець звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду.
Утім апеляційний суд, погодившись з доводами столичної прокуратури про наявність підстав для повернення громаді міста спірної ділянки, відмовив у задоволені апеляційної скарги та залишив рішення суду першої інстанції без змін.
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