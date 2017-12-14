У владельца ресторана забрали землю на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Прокуратура города Киева в суде апелляционной инстанции отстояла возвращенияе в коммунальную собственность земельного участка на проспекте Минском в Подольском районе столицы площадью 0,14 га и стоимостью более 2,5 млн гривен, на которой предприниматель незаконно обустроил ресторан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Как сообщается, предприниматель без правоустанавливающих документов использовал указанный участок под размещение самовольно построенного здания - заведения общественного питания.
Решением Хозяйственного суда города Киева от 07.09.2017 года, который удовлетворил исковые требования прокуратуры, спорный участок был возвращен в пользование общины с требованием приведения ее в пригодное для использования состояние путем освобождения от зданий и сооружений.
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Не соглашаясь с таким решением суда, предприниматель обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный хозяйственный суд.
Впрочем апелляционный суд, согласившись с доводами столичной прокуратуры о наличии оснований для возвращения общине города спорного участка, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Напомним, в Житомире задержали на взятке налоговика.