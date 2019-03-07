У ВККСУ не виключили формування Антикорупційного суду до виборів

КИЇВ. 7 березня. УНН. Склад Вищого антикорупційного суду (ВАС) в Україні, можливо, буде затверджений до початку президенських виборів, які відбудуться 31 березня. Про це заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.