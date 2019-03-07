У ВККСУ не виключили формування Антикорупційного суду до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Склад Вищого антикорупційного суду (ВАС) в Україні, можливо, буде затверджений до початку президенських виборів, які відбудуться 31 березня. Про це заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Нам щось так видається, що Президент захоче видати указ до голосування в 1-му турі виборів", - зазначив голова ВККСУ, уточнивши, що це не є точною інформацією.
За його словами, після визначення переможців конкурсу на посади суддів ВАС вчора, 6 березня, документи щодо них були одразу ж направлені у Вищу раду правосуддля. Члени ВРП вивчатимуть матеріали щодо всіх кандидатів, на що у них піде не менше 10 днів. Лише після цього документи будуть передані на підпис Президенту.
При цьому він додав, що після затвердження списку суддів на них чекатиме 3-тижневий інтенсивний тренінг за участю кращих світових фахівців.
Також він уточнив, що для ВАС уже підібрали два вільні приміщення, однак наразі вони ще не відремонтовані.
Нагадаємо, ВККСУ затвердила рейтинги кандидатів на посади суддів до ВАС та Апеляційної палати ВАС.
Орієнтовно до травня в Україні ВАС повинен розпочати свою роботу.