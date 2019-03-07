В ВККСУ не исключили формирования Антикоррупционного суда до выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Состав Высшего антикоррупционного суда (ВАС) в Украине, возможно, будет утвержден до начала президенских выборов, которые состоятся 31 марта. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Нам так кажется, что Президент захочет издать указ до голосования в 1-м туре выборов", - отметил глава ВККСУ, уточнив, что это не является точной информацией.
По его словам, после определения победителей конкурса на должности судей ВАС вчера, 6 марта, документы по ним были сразу же направлены в Высший совет правосуддля. Члены ВСП будут изучать материалы по всем кандидатам, на что у них уйдет не менее 10 дней. Только после этого документы будут переданы на подпись Президенту.
При этом он добавил, что после утверждения списка судей их ждет 3-недельный интенсивный тренинг с участием лучших мировых специалистов.
Также он уточнил, что для ВАС уже подобрали два свободных помещения, однако пока они еще не отремонтированы.
Напомним, ВККСУ утвердила рейтинги кандидатов на должности судей в ВАС и Апелляционную палату ВАС.
Ориентировочно до мая в Украине ВАС должен начать свою работу.