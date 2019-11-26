У військовій частині на Львівщині не дорахувались бронетанкового майна на 8,9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В одній з військових частин Львівщини виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону України.
“Військовою прокуратурою Західного регіону України проведено вивчення стану збереження військового майна в одній з військових частин Львівщини. Установлено, що у вказаній військовій частині проведено позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і, як наслідок, виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що такі правопорушення свідчать про недбале ставлення військових посадових осіб військової частини до служби, що проявилось у невжитті заходів щодо забезпечення належного обліку, внутрішнього контролю та збереження бронетанкового майна, які призвели до їх нестачі.
За даним фактом вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 425 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Західного регіону України, а досудове розслідування — Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Львові.
Нагадаємо, 25 листопада завершено розслідування у справі екскерівника Львівського бронетанкового заводу.