У війні РФ проти України серйозно змістився акцент у бік спецоперацій - Є.Марчук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У специфічній війні Росії проти України серйозно змістився акцент у бік спеціальних операцій, спеціальних служб. Про це сьогодні сказав представник України в групі з питань безпеки у мінській ТКГ Євген Марчук під час Українського форуму з оборони та безпеки, передає кореспондент УНН.
“Зараз очевидно для фахівців, що у протистоянні у специфічній війні Росії проти України дуже серйозно змістився акцент у бік спеціальних операцій, спеціальних служб. А готова Україна у повному обсязі вистояти у цьому смислі? Готова. Але багато що треба ще зробити”, — наголосив він.
За словами Є.Марчука, коли воювати буде тільки Генеральний штаб ЗСУ, і тільки Міноборони, “ми цю війну не виграємо, адже Росія воює проти України не тільки збройними силами”.
Однак, підкреслив Є.Марчук, без сучасних модернізованих збройних сил нам також не вистояти в цій війні.
Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що в 2016-му році на розвиток озброєння передбачили 4,5 млрд грн.